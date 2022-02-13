نجران الأقل.. حصيلة مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد ـ 19” (28168) مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11 / 7 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8276) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3835) مخالفة، والشرقية بـ (3654)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2448)، ومنطقة القصيم بـ (2147)، ومنقطة حائل بـ (2021)، ومنطقة الجوف بـ (1232)، ومنطقة جازان بـ (1038)، ومنطقة الباحة بـ (826)، ومنطقة تبوك بـ (783) ، ثم منطقة عسير بـ (770)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (532) مخالفة، ومنطقة نجران بـ (606) مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.