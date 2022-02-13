سهم أرامكو يهبط 0.7% إلى 37.05 ريال

أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الأحد منخفضا بنسبة 1.95 بالمئة إلى 12029 نقطة في حين هبط سهم أرامكو 0.67 في المائة إلى 37.05 ريال.

وأعلنت الحكومة السعودية نقل أربعة بالمائة من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

وقالت أرامكو في بيان “لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها”.

وأشارت إلى أن “عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل”.

وهبطت أسهم تكوين 5.1 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وكيمانول 3.2 بالمئة وبتروكيم 2.9 بالمئة وسابك 2.3 بالمئة.

كما هبط سهم الراجحي 1.2 بالمئة وبنك الرياض 2.9 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 7.6 مليار ريال والكمية المتداولة 225.2 مليون سهم.