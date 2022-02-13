الكشف عن اسم الرئيس الألماني للفترة الجديدة

أعلنت رئيسة الجمعية العمومية الاتحادية في ألمانيا، اليوم الأحد، عن اسم الرئيس الألماني، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة الجمعية العمومية الاتحادية بيربل باس إن الرئيس الألماني للفترة السابقة فرانك-فالتر شتاينماير قد تمت إعادة انتخابه لفترة ثانية.

وأوضحت “باس” أن “شتاينماير” حصل على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا أي بنسبة تأييد قاربت 73%.

وضمنت الأغلبية الكبيرة لأحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى حزبي المعارضة حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، فوز وزير الخارجية الأسبق (66 عاما) بفترة ولاية ثانية من أول جولة تصويت.

ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 1425 صوتا مقابل 12 صوتا باطلا.

بذلك يكون شتاينماير هو خامس رئيس ألماني يحصل على فترة ولاية ثانية.

وكما كان متوقعا، تلاشت فرص المرشحين المنافسين من الأحزاب الأخرى في الفوز ، حيث حصل الطبيب جيرهارد ترابرت (65 عاما) مرشح اليسار على 96 صوتا، وحصل الاقتصادي ماكس أوته (57 عاما) مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا (وهو عضو بالحزب المسيحي) على 140 صوتا.