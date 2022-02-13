هل ستشتعل الحرب؟.. إجراء للجيش الأوكراني استعدادا للغزو الروسي

لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية حديث جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، استعدادا لحرب قد تطال دول أوروبا.

وأعلن ‏الجيش الأوكراني، مساء اليوم، الانتهاء من الخطة الدفاعية التي تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسي.

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد اليوم الأحد إن أوروبا قد تكون على شفا الحرب.

وأضاف في مقابلة مع محطة إن.تي.في الإخبارية التابعة لمجموعة (آر.تي.إل) أنه يرى ذلك بالنظر إلى حشود ضخمة من قوات مسلحة في مواجهة بعضها البعض دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقال “ربما نكون على شفا الحرب في أوروبا”. وتابع قائلا “الأمر بالقطع مقلق وخطير”.

وأفاد مصدر حكومي، الأحد، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في اجتماع هذا الأسبوع من أن روسيا ستواجه “عواقب وخيمة” إذا هاجمت أوكرانيا، لكن برلين لا تتوقع نتائج ملموسة من هذه المناقشات.

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن العديد من المواطنين الأوكرانيين شرعوا في الانضمام إلى فرع عسكري جديد يدعى “قوات الدفاع الإقليمية”.

وأوضح المصدر أن فكرة هذا الفرع الجديد تتمثل في منح المواطنين المدنيين تدريبا عسكريا جيدا في جميع أنحاء البلاد، وبقيادة جنود محترفين، للمساعدة في مواجهة “الغزو الروسي المحتمل”.