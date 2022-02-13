الجوازات تدرج “تجديد الإقامة للبرماويين” على خدمة تواصل في منصة #أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة “تجديد إقامة البرماويين” ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ وذلك تسهيلًا على المستفيدين، واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارِّها.

وأوضحت “الجوازات” أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة أبشر، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة، وصورة الإقامة، وصورة هوية صاحب العمل.

ونوّهت المديرية إلى أن الأولوية في الخدمة للجالية البرماوية الموجودين في الأحياء العشوائية التي يجري تطويرها في العاصمة المقدسة، ويمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب “خدمات المقيمين داخل المملكة” ثم اختيار الخدمة الفرعية “تجديد الإقامة – البرماويين” وكتابة وصف مختصر للطلب في مربع وصف الطلب، بعد ذلك اختيار ملف المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب.