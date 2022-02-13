الحكومة البريطانية تترك القرار للسلطات المحلية للتعايش مع كورونا

قال كبير موظفي مجلس الوزراء في بريطانيا ستيف باركلي إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخطط لترك القرار للسلطات المحلية في خطة لتغيير سياستها للتعايش مع كورونا.

وكتب باركلي في رسالة عبر صحيفة “تلغراف” أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه إسترليني (543 مليار دولار) لمكافحة الوباء، وتريد الآن سحب يدها ماليا ومن حياة الناس.

ويعتزم جونسون الكشف عن استراتيجية جديدة بعد العطلة البرلمانية هذا الأسبوع.

وكتب باركلي في الصحيفة :”حان الوقت للعودة إلى نهج أكثر تمكينا.. للثقة في الناس، لإعادة السلطة إلى المجتمعات، ولتحرير الأعمال التجارية”.