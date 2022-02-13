” البيئة ” بعسير تُنفِّذ أكثر من مليون وأربع مئة ألف عملية تلقيح للمواشي خلال شهر

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير خلال شهر يناير الماضي عمليات تلقيح وتحصين لأكثر من مليون وأربع مئة ألف من مواشي المستفيدين في المنطقة، إضافة إلى عمليات الرَّش لحظائر المواشي؛ تعزيزًا لضمان سلامة الثروة الحيوانية.

وأكد مدير عام الفرع المهندس عبدالله الويمني اهتمام الفرع من خلال أقسام الثروة الحيوانية في مكاتب ووحدات الفرع في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة بصحة وسلامة حظائر المواشي واكتشاف الأمراض والعمل على علاجها عبر 29 عيادة موزعة على المنطقة، من خلال كادر طبي مميَّز.

وشملت خدمات الثروة الحيوانية التلقيح ضد التسمم الدموي، والمعوي، إضافة إلى تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، وحمى الوادي المتصدع، وكذلك رش 11 حظيرة أغنام بوادي الغيل، ومعالجة لأمراض الخيل وتحصينها.

يذكر أن الثروة الحيوانية بالفرع توفر عيادة خاصة بالحيوانات الأليفة لخدمة مربي الحيوانات الأليفة بالمنطقة.