عاجل… ارتفاع أسعار #النفط إلى أعلى مستوي في 7 أعوام

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، أعلى مستوى منذ أكثر من 7 أعوام وسط مخاوف من تسبب غزو روسي محتمل لأوكرانيا في فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا، وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولاراً للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولاراً.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28.1 دولاراً أو 4.1% إلى 94.38 دولاراً للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولاراً، الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وأدت تصريحات من الولايات المتحدة عن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة: “إذا حدث تحرك للقوات فسيرتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بكل سهولة”.

وأضاف “ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة بسبب الوضع في أوكرانيا”.

يأتي التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وحلفاؤها في مجموعة أوبك+، صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات شهرياً بزيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً حتى مارس المقبل.