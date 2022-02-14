وفيات #كورونا تقترب من 6 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 412 مليونا و275 ألفا و725 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و834 ألفا و575 حالة، فيما تعافى 332 مليونا و924 ألفا و680 حالة.

سجلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية, 24039 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 22 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل 2.527.112 إصابة، منها 235.609 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 4593 وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و421126 بعد تسجيل 76465 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119977 بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 84 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعا من 67 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى أمس الأحد 107014 إصابة مؤكدة , ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.