$الحصيني يتوقع ارتفاعًا نسبيًا في #الحرارة.. بدءًا من الثلاثاء

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عودة الدفء بشكل نسبي مع بقاء الأجواء باردة ليلًا، وارتفاع العظمى بمقدار من 4 – 7 درجات، بداية من غدٍ الثلاثاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب المراصد، متوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة من غد الثلاثاء، وعودة الدفء نسبيًا مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر، على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

وأشار الحصيني إلى أن مقدار الارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين «4 – 7» درجات مئوية، خاصة العظمى، وأن ذروة هذا الارتفاع في الحرارة ستكون نهاية الأسبوع الجاري.