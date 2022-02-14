تعرف على أسباب ظهور الحالة «غير معروف» في تطبيق #توكلنا

كشف تطبيق توكلنا، أسباب عدم فتح التطبيق وظهور الحالة غير معروف.

وجاء ذلك بعدما ورد تساؤل للحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر تويتر يقول:«مرحبا السلام عليكم تطبيق توكلنا ماعاد يفتح معاي يطلع لي غير معروف يعني هذا من كم يوم بالرغم اني عملت ثلاث جرعات».

وأشار تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى أن اللون الرمادي يعني وجود مشكلة بالتطبيق إما انقطاع اتصال إنترنت أو خدمة تحديد الموقع GPS معطل.

وتابع: أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع أو اتصال VPN مفعل أو وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي أو وجود جلبريك للآيفون وروت للأندرويد أو عدم تحديد مكان السكن أو عدم تحديث التطبيق، وفقا لتطبيق توكلنا.