صندوق_الاستثمارات_العام للمركز السادس عالميًا

احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ، عقب ارتفاع أصوله إلى 580 مليار دولار، بعد إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان عن نقل 4% من أسهم شركة “أرامكو السعودية” إلى أصوله.

وزادت أصول الصندوق بقيمة 100 مليار دولار، مسجلة 580 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ 480 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وتصدر القائمة العالمية ، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة “SWF Institute” المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي”، كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1400.4 مليار دولار.

وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 1222.31 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 737.9 مليار دولار.

يذكر أن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.83 تريليون دولار مقارنة بـ9.53 تريليون دولار في نهاية 2021.