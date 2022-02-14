“الغذاء والدواء” توضح حقيقة احتواء بسكويت شهير على الكحول

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الإثنين)، على حقيقة احتواء منتج شركة “أوريو” الشهيرة على كحول.

وأكدت الهيئة في استفسار ورد إليها بشأن معلومات حول احتواء بسكويت “أوريو” على كحول، أن جميع الأغذية في المملكة حلال.

وأكدت حرصها ومتابعتها للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

وكانت شركة “أوريو” قد أصدرت بياناً توضيحياً بعد حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتجاتها في مصر على كحول.

وقالت الشركة في بيانها، إن حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له، مؤكدة أن هناك دولتين لم تخضع عملية إنتاج “أوريو” بهما لمعايير الحلال، وهما كندا والولايات المتحدة الأمريكية.