اتلاف 900 كيلو جرام فواكه وخضار بمكة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، جولاتها الرقابية ضمن نطاق الإشرافي للبلديات الفرعية ؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على سلامة الغذاء.

وأوضحت وكالة البلديات عن مصادرة واتلاف أكثر من 900 كجم من الفواكه والخضار المشكل والتي تباع من قبل المباسط المخالفة الغير مصرحة ” باعة جائلين ” حيث يتم تداولها بطرق عشوائية وغير نظامية، مشيرة إلى تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها و الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة المشتركة لبلدية العتيبية الفرعية مع إدارة النظافة بمشاركة الجهات الأمنية.

وفي السياق ذاته صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية طناً من الخضراوات المشكلة وذلك خلال الجولة الميدانية التي نفذتها البلدية على عدد من المواقع ضمن النطاق الاشرافي في الخالدية.

وأكّدت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين ، داعيةً كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين على رقم البلاغات البلدية الموحد 940، أو عبر تطبيق بلدي .