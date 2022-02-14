القصاص من مصري قتل مواطنه طعناً بالسكين في #جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، بمحافظة جدة، حُكم القتل قصاصاً بجانٍ مصري الجنسية قتَل آخر من بني جلدته، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات.

وأوضحت الوزارة أن المدعو حسن شحات عبدالحق أحمد أقدم على قَتل “سعيد إبراهيم مصطفى علي”، حيث تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.