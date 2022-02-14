أزمة تواجه الشركات حول العالم وارتفاع تكلفة التأمين ضد الهجمات السيبرانية كلمه السر

تواجه الشركات حول العالم المزيد من الارتفاع في تكلفة التأمين ضد الهجمات السيبرانية، وذلك حسبما نقلته “فاينانشال تايمز” عن “مارش” Marsh وهي واحدة من شركات التأمين الرائدة في السوق.

وأوضحت “مارش” أن تكلفة التأمين السيبراني قد ارتفعت بشكل حاد خلال العام الماضي، إذ زادت في الولايات المتحدة بحوالي 130% في الربع الرابع من عام 2021 فقط، وفي المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 92%.

ويعزز ذلك الارتفاع الضغط على الشركات التي تواجه بالفعل تضخم التكاليف في مجالات أخرى من أعمالها.

ويتوقع “أدريان كوكس” المدير التنفيذي لشركة التأمين البريطانية “بيزلي” Beazley أن الأسعار سوف تواصل الارتفاع مع استجابة شركات التأمين لزيادة الطلبات، وأضاف أنه خلال العامين الماضيين، أصبح الإجرام السيبراني مشكلة حقيقية في عالم الشركات من خلال برامج الفدية.