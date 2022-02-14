الدورات التدريبية.. مالها وعليها

‏بناء الأمم والشعوب يعتمد في الأساس على الإنسان، وهو محور النجاح لأي عمل، فالدول المتقدمة والمتطورة نهضت بعد أن اتخذت من التدريب والتأهيل ورفع القدرات خارطة طريق لنهضتها، فكان لها ما أرادت، فأفردت مساحة مقدرة من خططها الإستراتيجية للتدريب وخصصت مقابل ذلك أموالا ليست بالقليلة ضمن ميزانياتها السنوية.

ونجد أن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وضعت على رأس أولوياتها تدريب العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وحرصت حكومتنا الرشيدة – أيدها الله -على إنفاذ الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها، مما انعكس إيجابا على ديوان الدولة ومؤسساتها الخاصة، فارتفع أداء العاملين وعاد بنتائج طيبة على اقتصاد المملكة.

وهنا أشير إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت التنمية البشرية على رأس برامجها تسعى إلى أن يمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي.

‏هذه الجهود تتطلب حماسا أكبرا من الموظفين الذين يقع عليهم الاختيار للمشاركة في الدورات التدريبية، والمواظبة بحضور كل المحاضرات وورش التدريب، ليتمكن من رفع قدراته ومهاراته وتطبيقها في مجال عمله لتحقيق الهدف من الدورة التدريبية.

‏نلاحظ في أوقات كثيرة عدم اهتمام المتدربين بالمواظبة على الحضور ويوكل الحضور لغيره ويكون هدفه الأول والأخير الشهادة الورقية من الدورة أو حصوله على العلاوة.

نسال الله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا في نجاح خططهم ورؤيتهم والتي تضع المملكة وبلا شك في قائمة الدول المتطورة والمتقدمة.