إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 70 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد محمد بن ناصر بن سعد الضاحي.

وقالت إن منطوق القرار انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك لقيامه باستلام مبالغ مالية لعدد من الأشخاص بهدف استثمارها في السوق المالية السعودية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 70,000 ريال عن هذه المخالفات.