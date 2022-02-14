وزير الإعلام اليمني من مأرب: السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع والحوثي رد بالتصعيد

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن السعودية قدمت مبادرة لإنهاء النزاع في اليمن، فيما ردت مليشيا الحوثي الإرهابية بالتصعيد.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الإثنين، من مأرب، أن هزائم الحوثيين في مختلف الجبهات تؤكد أنهم في الرمق الأخير، مشيرا إلى أن المليشيات أطلقت حملة تجنيد إجباري لتعويض خسائرها وصعدت من تجنيد الأطفال.

وكشف عن انتهاكات مليشيا الحوثي، قائلا إنها زرعت الألغام بشكل عشوائي، وهاجمت السفارة الأمريكية ونهبتها، وواصلت تجاهل التحذيرات بشأن خزان صافر.

وأكد أن الوقت حان لتحرك المجتمع الدولي لاستعادة الدولة اليمنية، داعيا لإدراج مليشيا الحوثي وقياداتها في قوائم الإرهاب.