خلال أسبوع.. ضبط 78 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ضبط 78 مخالفا لنظام البيئة في عدد من المناطق بالمملكة، خلال أسبوع، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، تمكنت من ضبط 17 مخالفا لرعيهم 316 متنا من الإبل و120 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، و21 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم 41 مترا مكعبا من الحطب المحلي في عدد من مناطق المملكة.

كما تم ضبط 15 مخالفا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من المناطق، و23 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 69 مترا مكعبا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمنطقتي الرياض وعسير.

فيما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في جازان ومكة المكرمة على متن مركبتين.