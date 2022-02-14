معايير تحديد قيمة التعويضات لأصحاب العقارات التي يتم إزالتها في عشوائيات #جدة

‏كشف إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة معايير تحديد قيمة التعويضات لأصحاب العقارات التي يتم إزالتها.

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وقال في تصريحات تلفزيونية: “سيبدأ صرف التعويضات بعد 60 يوما نقدا.. ويتم التعويض حسب المناطق تجارية او سكنية.. ويختلف التعويض لمن كان منزله من المسلح أو العشوائي العادي”، مشيرا إلى أن معايير نزع الأراضي واحدة على جميع مناطق المملكة

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وتابع “جميع الاراضي في الاحياء العشوائية ستذهب لعقارات الدولة

وسيتم الاستفادة منها بشكل سكني وتنموي”.

‏وأكد أن الاراضي التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة 10% الى 15% منها مملوكة بصكوك”.