“الشؤون البلدية” تكشف آلية تسكين أهالي الأحياء التي يتم إزالتها في #جدة

شرح المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، آلية تسكين سكان الأحياء التي يتم إزالتها، مؤكدًا أن جميع القاطنين في الأحياء العشوائة سيوفر لهم مسكن مؤقت بعدها سيتم توير لهم السكن حسب الإجراءات،

وقال في تصريحات تلفزيونية: “فيما يخص الجانب الإسكاني للأسر نقسمهم لثلاث شرائح (الأولى الأسر الضمانية) ويدخلون ضمن برنامج الإسكان التنموي الأكثر حاجة ويوفر لهم وحدة بحق الانتفاع أي توفرلهم الوحدة بحيث يسكن وعائلته إلى أن يتحسن حاله دون أي إيجارات”.

وتابع: “الفئة الثانية المواطن السعودي المستحق للدعم السكني، والثالثة المواطنين المزال عقارتهم من هذه الأحياء العشوائية ولا يدخلون ضمن الاستحقاق والدعم السكني وهؤلاء مستثنون من شروط الاستحقاق السكني وفق ضوابط”.

وأكد أنه سيتم توفير 5000 وحدة سكنية تنموية في جدة خلال سنتين وسيتم تجهيزها بالكامل لصالح المنتقلين من أحياء جدة العشوائية.