كورونا يحصد أرواح 6 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414 ملايين و19 ألفا و118 مصابا، حتى صباح الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و845 ألفا و58 حالة، فيما تعافى 336 مليونا و108 آلاف و93 حالة.

وسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية, 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 473 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس, بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغت 27 مليونا و538503, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات.

كما سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية, 7831 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و146 وفاة.

أفادة وزارة الصحة المكسيكية اليوم, بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ خمسة ملايين و300537فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312965.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1488958 إصابة، منها 75405 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29828 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1383725 حالة.