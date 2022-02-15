أحدث ذرائع #روسيا لغزو أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف اليوم الثلاثاء أن روسيا “سترد” إذا قُتل روس في أي مكان، بما في ذلك منطقة دونباس المتمردة في شرق أوكرانيا.

وقال تشيزوف: “لن نغزو أوكرانيا ما لم نُستفز. إذا شن الأوكرانيون هجوماً على روسيا أو إذا بدأوا قتل مواطنين روس بشكل سافر في أي مكان، دونباس أو أي مكان آخر، فلا يتفاجأ أحد إذا قمنا بهجوم مضاد”.

ويقول المتمردون الذين تدعمهم موسكو إن حكومة كييف تستعد للهجوم عليهم، في حين تقول أوكرانيا إن روسيا، التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، تخطط لغزوها.