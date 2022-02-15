3 مطربين يتركون الغناء ويتجهون للتنقيب عن الذهب !

في واقعة نادرة ونظراً للضائقة المالية السيئة التي يعيشونها قرر 3 من المطربين في السودان ترك الغناء والتوجه لمناطق التعدين عن الذهب في محاولة منهم لإنهاء حالة “الإفلاس” التي يعيشونها جراء الظروف السيئة في السودان.

وفي تفاصيل الخبر كما أوردته صحيفة الصيحة السودانية فقد قرّر فنانون وموسيقي شاب شهير، هجر مهنة “الغناء مؤقتاً” والتوجُّه إلى مناجم الذهب بالولاية الشمالية، حتى يتمكنوا من مجابهة ظروف الحياة، وتحسين أوضاعهم المعيشية بعد أن ضاقت بهم الحياة على حد تعبيرهم.

وعزا الفنانون الثلاثة والموسيقي سبب تركهم الغناء إلى توقف “حفلاتهم” بسبب كورونا والاشتراطات الصحية التي فرضتها لجنة الطوارئ، فضلاً عن امتناع الكثير من الأسر التعاقد معهم بسبب ارتفاع العدادات واللجوء إلى فنانين غير معروفين يحصلون على مبلغ أقل وأحياناً بدون مقابل.

يُذكر أن الفنانين أصروا على عدم كشف أسمائهم حفاظاً على وضعهم الاجتماعي حسب قولهم.