منظمة الصحة تحذر من وقوع 6 دول في مصيدة “أوميكرون”

دعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء الى تعزيز جهود التلقيح في أوروبا الشرقية مؤكدا أن “المد” المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يتقدم نحو الشرق.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه إنه في الأسبوعين الماضيين، تضاعفت حالات كوفيد-19 في ست دول (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وروسيا وأوكرانيا) تقع في الشرق ما يشكل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة.

وأضاف في بيان أنه “كما هو متوقع، تتقدم موجة أوميكرون شرقا، وقد رصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن هذه المتحور”.

تضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.

عبر كلوغه عن اسفه لضعف معدلات التلقيح في بعض أقسام هذه المنطقة مع أقل من 40% من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما اخذوا اللقاح المضاد لكوفيد بالكامل، في البوسنة والهرسك وبلغاريا وقرغيزستان واوكرانيا واوزبكستان.

وأوضح انه في بلغاريا وجورجيا ومقدونيا الشمالية هناك أقل من 49% من موظفي قطاع الصحة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد.

وقال كلوغه “أدعو الحكومات والهيئات الصحية والشركاء المعنيين الى النظر في الأسباب المحلية لطلب وقبول أقل للقاح والقيام بتدخل مكيف لزيادة معدلات التلقيح بشكل عاجل عملا بمعطيات محددة”.

من جانب آخر وفي مواجهة “مد أوميكرون” ومع “استمرار انتشار دلتا في الشرق الى حد كبير”، فان الوضع “مقلق” وهذا “ليس الوقت المناسب لرفع الإجراءات التي نعلم أنها تقلل من انتشار كوفيد -19”.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة، وضع الكمامات في الداخل وزيادة التهوئة واستخدام الفحوصات السريعة لتحديد الإصابات في وقت مبكر.