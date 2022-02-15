خبير مناخي: لا تخرجوا إلى البر خلال هذين اليومين

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات” ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.

وأضاف “المسند”؛ عبر حسابه على “تويتر”، “درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً”.

وأردف: “متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية “.