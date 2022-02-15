أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي (تميز) اليوم، ورشة عمل بعنوان (معايير التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي)، وذلك بمبنى الندى بالرياض.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها قرابة 100 مشارك من ذوي الخبرة من (معلمين، ومديري مدارس، ومشرفين تربويين، وأولياء أمور)، عددًا من المحاور منها معايير أداء المدارس في الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.

وتأتي أهمية الورشة في إطار مشاركة أصحاب المصلحة والشركاء في جهود مركز (تميز) لضمان الجودة في أداء مدارس التعليم العام، كما تهدف إلى مشاركة ذوي الخبرة من الميدان التعليمي في إبداء الرأي حول معايير ومؤشرات التقويم والتميز المدرسي ومعايير الاعتماد المدرسي.

يذكر أن مركز (تميز) هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسن أساليب التقويم، وتحسن البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.