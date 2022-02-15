السعودية تدعم جهود أمريكا الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة عبرت اليوم الثلاثاء عن دعمها لجهود الإدارة الأمريكية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

كما ثمنت المملكة دعم الولايات المتحدة لها في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه بحسب الوكالة.

وتجري حاليا محادثات مع إيران في فيينا بشأن اتفاقها النووي في ظل تنامي مخاوف الغرب من تقدم نووي إيراني متسارع.

وترى قوى غربية متعددة أنه لن يكون بالإمكان العدول عنه ما لم يتم إبرام اتفاق قريبا.