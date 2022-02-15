الاتفاق يجدد عقد التونسي نعيم السليتي

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن تجديد عقد لاعبه التونسي نعيم السليتي، حتى شهر حزيران / يونيو عام 2023.

وذكر النادي السعودي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن تجديد عقد السليتي جاء بناء على بند التمديد المتفق عليه بين الجانبين منذ التوقيع على العقد المبرم بين الطرفين في آب / أغسطس عام 2019.

وأوضح أن تجديد تعاقد السليتي جاء بناء على رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، والذي يرغب في الحفاظ على العديد من العناصر داخل الفريق.

وكان السليتي قد شارك في 59 مباراة مع الاتفاق وسجل 14 هدفا وصنع 15 هدفا.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.