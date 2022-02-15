بمناسبة #يوم_التأسيس.. تعرف على أنواع الزي لكل منطقة في المملكة #لبسنا_يوم_بدينا

تحتفل المملكة لأول مرة في تاريخها، الثلاثاء المقبل، بيوم التأسيس، بعد صدور أمر ملكي مؤخرا بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، طرحت هيئة الأزياء، الملابس الخاصة بالاحتفال بيوم التأسيس والتي تنوعت بين “عقال، شماغ، غترة، دقلة، برقع، شيلة، مِقْطَع، حزام، مرودن، خنجر، هامة، بشت، كرته، شنطة، محزم، بخنق، محوثل، صمادة، جُبَّة، سدرة، شَبْلَة، نَشِل، سديري، ثوب، مِسْدَح”، وفيما يلي استعراض لتفاصيل الملابس بكل منطقة في المملكة.

زي المنطقة الوسطى

بالنسبة للرجال شمل نوعين الأول “عقال، غترة، دقلة”، والثاني “عقال، غترة، المرودن، خنجر، ثوب”، أما النساء تمثل في “برقع، شيلة، مقطع، جزام”، والثاني “هامة، بشت، شنطة، كرتة”، أما الأطفال شمل “عقال، غترة، دقلة، محزم” للذكور، و”بخنق” للإناث.

زي المنطقة الشمالية

بالنسبة للرجال شمل النوع الأول “عقال، شماغ، دغلة”، وللنساء “شيلة، المحوثل”، أما الأطفال الذكور تمثل في “عقال، غترة، دقلة”، والبنات “المحوثل”.

زي المنطقة الجنوبية

بالنسبة للرجال شمل “الصمادة، الجبة، محزم، خنجر”، والنساء “شيلة، السدرة”، أما الأطفال الذكور شمل “الشبلة، الجبة”، والبنات “شيلة والسدرة”.

زي المنطقة الشرقية

بالنسبة للرجال “عقال، غترة، البشت”، والنساء “شيلة والنشل”، أما الأطفال الذكور “عقال، غترة، البشت”، والبنات “النشل”.

زي المنطقة الغربية

بالنسبة للرجال “عقال، شماغ، السديري، ثوب”، والنساء “شيلة، المسدح”، أما الأطفال الذكور “عقال، شماغ، السديري، ثوب”، والبنات “شيلة، المسدح”.