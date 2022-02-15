المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر فبراير 2022م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال .

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.