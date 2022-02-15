أمانة منطقة الرياض تزرع 12 ألف شجرة في العاصمة خلال شهر يناير

زرعت أمانة منطقة الرياض 12,695 شجرة خلال شهر يناير الماضي، في إطار جهودها الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء في المدينة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال الزراعة شملت مختلف أرجاء العاصمة، وضمن إستراتيجية محددة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ولما للتشجير من دور في إضفاء قيمة جمالية على المدينة، وتقليل نسب التلوث في الهواء، وتخفيض درجات الحرارة المحسوسة.

وأكدت أمانة الرياض أن اختيار أنواع الأشجار المزروعة يأتي وفق محددات، أهمها ملاءمة الشجرة لظروف المدينة المناخية، وتوفيرها للظل الواسع، ومحدودية استهلاكها للمياه.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في التشجير متكاملة مع برامجها الساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري؛ تعزيزًا لتنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.