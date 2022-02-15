القيادة تهنئ رئيس ألمانيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.