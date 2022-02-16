عاجل.. #روسيا: لن نهاجم #أوكرانيا.. الحروب نادراً ما تبدأ يوم الأربعاء

رفض السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف، التحذيرات الأمريكية من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، اليوم الأربعاء.

وقال: “أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون هناك هجوم هذا الأربعاء. ولن يكون هناك تصعيد في الأسبوع المقبل، أيضاً أو في الأسبوع الذي، يليه أو في الشهر المقبل”.

وأضاف أن “الحروب في أوروبا نادراً ما تبدأ يوم الأربعاء”.

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها تعتبر التوغل الروسي المحتمل في أوكرانيا ممكناً قبل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي روسيا بالتحضير لهجوم جديد على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه موسكو.