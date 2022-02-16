تفاصيل: #وظائف_شاغرة في الضمان الصحي بـ #الرياض #وظايف_شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس بمدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

رئيس قسم العلامات التجارية: درجة البكالوريوس في تخصص الاتصال والإعلام،التسويق أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

مسؤول أول المشتريات والعقود: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

مسؤول المشتريات والعقود: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]