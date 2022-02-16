عاجل.. السفارة في هولندا تنبه المواطنين

نبهت سفارة المملكة في هولندا المواطنين بقرار الحكومة الهولندية القاضي بإلغاء عدد من التدابير الاحترازية، اعتبارًا من بعد غد (الجمعة).

ذكرت السفارة أن الحكومة الهولندية قررت فتح جميع المحلات كالمقاهي والمطاعم حتى الساعة 1 صباحا، وذلك بدءًا من الجمعة المقبل مع بقاء إلزامية ثبات التطعيم سارية حتى 25 فبراير عند دخول المطاعم والمقاهي ودور السينما والمتاحف والمسارح وفي المسابقات الرياضية الاحترافية.

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الجمعة 25 فبراير الحالي لن يكون إثبات التطعيم إلزامياً مع بقاء إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة والمطارات والطائرات، منوهة بأن هذه الإجراءات ستخضع للتقييم في 15 مارس المقبل.

وكانت السلطات في هولندا، قررت أمس الثلاثاء، رفع كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما قررت السلطات عودة الحياة في البلاد لطبيعتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.