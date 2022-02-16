ارتفاع #أسعار_النفط في تعاملات الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات الأربعاء بعدما تكبدت أكبر خسائر يومية في 2022 أمس الثلاثاء، مع محاولات المستثمرين لتقييم الأزمة الأوكرانية عقب إعلان روسيا سحب بعض قواتها العسكرية إلى قواعدها.

وحذر الرئيس الأمريكي “جو بايدن” عقب الإعلان الروسي بسحب القوات من أن احتمالات حدوث هجوم عسكري ضد أوكرانيا لا تزال مرتفعة، مشددًا أنه سيفرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو في حالة حدوث ذلك.

ورغم التقلبات التي يشهدها السوق، فإن الخام لا يزال يتداول قرب أعلى مستوى منذ 2014، مع تكهنات المستثمرين بأن مستويات الطلب تتجاوز المعروض وتستنزف المخزونات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.16% إلى 93.43 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس 0.22% مسجلة 92.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.1 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير.

فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم