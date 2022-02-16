إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 416.5 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 416 مليونا و57 ألفا و535 مصابا، حتى صباح الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و857 ألفا و20 حالة، فيما تعافى 338 مليونا و971 ألفا و476 حالة.

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 30.615 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 42.723.558 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 514 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 509.872 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 41.843.446 حالة بعد تعافي 82.988 مصاباً.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1491423 إصابة، منها 73029 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29877 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1388517 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 102 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107196 .

وقالت اللجنة في بيان إن 46 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

سجلت كوريا الجنوبية 90,443 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1,552,851.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت أيضا 39 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7,202 حالة .