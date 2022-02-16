عاجل.. تصفية قيادي بارز مع عائلته في #ليبيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، اغتيال مسؤول في “جهاز الردع” القيادي السابق في “كتيبة ثوار طرابلس” إبراهيم زغدود النالوتي، على يد مسلحين اقتحموا منزله وقتلوه مع أفراد أسرته بأسلحة بيضاء.

وحسب موقع “الساعة 24″ قتل النالوتي وزوجته أمس الثلاثاء، في منزله.

وأوضحت مصادر أن مسلحين ملثمين اقتحموا منزل إبراهيم النالوتي، وأقدموا على قتله، ثم قتلوا زوجته وطفليه ذبحاً.

وقال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد مما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” إن قتل النالوتي “مجزرة اهتزت لها العاصمة وأرهبت أهلها”، وعلق قائلاً: الاغتيال في وسط طرابلس وفي وضح النهار، يعطي مؤشرات خطيرة، الذي أقدم على العملية من سكان طرابلس ويعرف مداخل ومخارج طرابلس جيداً.