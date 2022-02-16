تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 16 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع هبوط سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 223.65 ريال (59.64 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 195.69 ريال (52.18 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 167.74 ريال (44.73 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 130.46 ريال (34.79 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 6960 ريالًا (1856 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1565.54 ريال (417.48 دولار).

وعالميًا، شهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل تراجعًا في متسهل جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05%، أو ما يعادل 0.90 دولارًا، لتصل إلى 1855.30 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، حيث أدت الأنباء عن عودة بعض القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا إلى قواعدها، إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل تراجعًا بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.20 دولار لتصل إلى 1856.20 دولار للأوقية عند التسوية أمس الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية انخفاضًا بنسبة 0.4%.