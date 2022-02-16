“قاتل الريال”.. لم أحدد مستقبلي بعد!

أكد كيليان مبابي أنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، وأنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي، وسط تكهنات مستمرة حول قرب انتقاله إلى ريال مدريد.

قال مبابي لمحطة موفيستار التلفزيونية بعد الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع: “لم أحدد مستقبلي بعد، أنا ألعب في باريس سان جيرمان، وهو أحد أفضل أندية العالم”.

وأشعل هدف مبابي احتفالات مشجعي سان جيرمان، ثم تعرض لسؤال عما إذا كان ذلك قد يساعده على اتخاذ القرار بخصوص مستقبله.

ورد مهاجم فرنسا: لا، لم أحدد بعد، أبذل قصارى جهدي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل؟.

ورفض سان جيرمان عرضاً مقابل حوالي 160 مليون يورو من ريال لضم مبابي في أغسطس الماضي، رغم أن عقد اللاعب كان ينتهي حينها بعد أقل من عام واحد.

ويتوقع كثيرون أن ينضم مبابي، الذي أحرز 22 هدفاً، وصنع 16 في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم، إلى ريال في انتقال مجاني في نهاية الموسم، حيث رفض عدة عروض لتمديد عقده.

وقال مبابي لمحطة كانال بلوس: “كيف تتجاهل الحديث عن الانتقال؟، الأمر سهل عن طريق لعب كرة القدم”.

وأضاف: نسأل الكثير جداً من الأسئلة، نقول الكثير جداً من الأشياء، نتحدث عن ناديين كبيرين هما باريس سان جيرمان وريال.

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم 2018: أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا سعيدا جدا طوال الوقت.