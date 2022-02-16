عاجل..#وزارة_التعليم: الاختبارات حضورياً لجميع الطلاب وهذا هو التوقيت الزمني لها

حددت وزارة التعليم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ هـ على تبدأ اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني ابتداء من تاريخ 29/8/1443هـ

وعلى أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتبدأ الاختيارات التحريرية حضورا لجميع المراحل الدراسية ابتداء من يوم الأحد

3/8/1443هـ .

ويتم تقسيم الطلاب لمجموعات في اليوم الواحد وفق النماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، وتجرى الاختبارات في جلسة واحدة ولا تزيد عن مادتين دراسيتين.

وتشكل لجان مشرفة على الاختبارات التنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال مهارات

الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس، 7/8/1443هـ.