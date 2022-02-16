رِئيس شركة دراية: بنك D360 يتماشى مع أهداف تطوير القطاع المالي

رفع الأستاذ طه بن عبدالله القويز، رئيس مجلس إدارة دراية المالية نيابة عن مجلس الإدارة بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الترخيص لبنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank وبرأس مال قدره 1.65 مليار ريال، وذلك عبر تحالف استثماري ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر استراتيجي وبقيادة شركة دراية المالية لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

كما تقدم “القويز” بالشكر الجزيل لوزارة المالية والبنك المركزي السعودي “ساما” على دورهم في تمكين وتطوير القطاع البنكي في المملكة. مشيرا إلى أن أهم ما يميز بنك D360 الرقمي هو العمل على تكامل وتطور الخدمات البنكية المقدمة لجميع فئات المجتمع لتعزيز الشمول المالي من خلال خطة لتقديم مجموعة من المنتجات البنكية المبتكرة بأفضل المعايير الرقمية في العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة دراية المالية أن الاستثمار الجديد في بنك D360 يأتي استمراراً للنهج الذي تبنته دراية المالية منذ بدء مسيرتها في عام 2008م. موضحا أن إنشاء هذا البنك يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.