تعديل #لائحة_نظام_العمل بما يخص إجازة ⁧‫#يوم_التأسيس‬⁩ بالقطاع الخاص

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11/ 4/ 1440 هجرية، وتعديلاته، لتكون على النحو الآتي:

إضافة فقرة برقم (4) للبند أولا من المادة الرابعة والعشرون بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس المدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي. تعديل الفقرة (4) من البند ثانية من المادة الرابعة والعشرون) لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.

ويعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني.