10 وجهات جديدة ومباشرة لــ ‎#الخطوط_السعودية

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية أنها بصدد تسيير رحلات مباشرة لـ10 وجهات سياحية جديدة لعدد من دول العالم، خلال عام 2022.

وجاء على رأس الوجهات الجديدة العاصمة التايلاندية بانكوك، إضافة إلى شيكاغو بالولايات المتحدة، وبرشلونة وملغا (إسبانيا)، وعاصمتي روسيا والصين (موسكو وبكين)، وسيئول عاصمة كوريا الجنوبية، إضافة إلى أنتيبي الأوغندية ومراكش المغربية.

وأكدت الشركة لضيوفها أنها ستضيف رحلات لهذه الوجهات في غضون فترة قريبة من هذا العام، لتتيح لهم فرصة الاستمتاع وزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية والترفيهية المتميزة في هذه المدن.