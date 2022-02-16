ارتفاع حيازة #السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 119 مليار دولار

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 119 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر ديسمبر 2021.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 100.5 مليار دولار في “سندات طويلة الأجل” تمثل 84% من الإجمالي، و18.5 مليار دولار في “سندات قصيرة الأجل” تشكل ما نسبته 16%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 1304 مليارات دولار، تلتها الصين بقيمة 1068.7 مليار دولار.