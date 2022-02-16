“التعليم” تعتمد تطبيق المسارات التخصصية على الصف الثاني الثانوي

وجهت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، بتطبيق نظام المسارات في المرحلة الثانوية باعتماد تطبيق المسار العام في جميع المدارس الثانوية (السنة الثانية الثانوية للعام 1444 هجرية)، على أن تطبق السنة الثالثة من المسار العام في العام الدراسي 1445 هجرية.

وبحسب تعميم، اطلعت عليه “الوئام”، يعمل الفريق على تحليل قائمة المدارس الثانوية التابعة للإدارة التعليمية والمرشحة لتطبيق المسارات التخصصية، التي تم ترتيبها وفق الأفضلية لكل مسار تخصصي بناء على نتائج دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية، وترشيح المدارس الثانوية المستهدفة لتطبيق المسارات التخصصية في المرحلة الأولى وفق ضوابط فتح المسارات للعام الدراسي 1444 هجرية، ووفق عدد المسارات التخصصية المستهدفة للعام الدراسي 1444 هجرية، على أن تلتزم إدارات التعليم بالترتيب التالي للمدارس المرشحة.

وفي حال الرغبة في تقديم مدرسة على أخرى؛ يرفع باسم المدرسة مقرونة بالمسوغات إلى البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، وترسل كامل النماذج بعد تعبئتها إلكترونيا (بصيغتي: PDF ،Word ) على البريد الإلكتروني للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات خلال أسبوع من تاريخه.

واشترط التعميم أن “تراعي المدارس الأهلية عند تطبيق المسارات التخصصية ما ورد في دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم المدارس الأهلية، بالإضافة للاشتراطات الأساسية لفتح المسارات التخصصية المتضمن إنشاء البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات”.

وأكد التعميم أن ما سبق جاء بناءً على إجراء دراسة ميدانية لتقييم جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع مناطق المملكة لتطبيق السنة الثانية من مسارات المرحلة الثانوية، وبناء على نتائج جاهزية المدارس الثانوية الحكومية في جميع إدارات التعليم.