علماء يعلنون شفاء أول امرأة من مرض نقص المناعة المكتسبة بأسلوب علاجي جديد

أعلن فريق علمي، في المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، شفاء أول امرأة من مرض نقص المناعة المكتسبة HIV باستخدام زراعة الخلايا الجذعية المأخوذة من الحبل السري.

ووفقا لما أعلنته صحيفة “وول ستريت جورنال”، استخدم العلماء دماء الحبل السري، الغنية بالخلايا الجذعية، لعلاج المريضة، لتعد بذلك المرأة المتعافية ثالث شخص على الإطلاق وأول سيدة تتعافى من فيروس “إتش.آي.في” المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ تلقي المرأة الأمريكية دم الحبل السري من متبرع كان مقاوما بشكل طبيعي للفيروس، لعلاجها من اللوكيميا النخاعية الحادة، كانت أعراض الإيدز خامدة لديها وشفيت من الفيروس طوال 14 شهرا، دون الحاجة إلى العلاجات القوية لفيروس “إتش.آي.في” والمعروفة باسم العلاجات المضادة للفيروسات الرجعية.

وأصيبت المرأة بمرض نقص المناعة المكتسبة عام 2013، قبل إصابتها بسرطان الدم في 2017، وعرضت حالتها في مؤتمر علاج الفيروسات القهقرية الذي انعقد في ولاية كولورادو الأمريكية.

ووأكدت الصحيفة، أن العلاج عن طريق دماء الحبل السري يمثل أسلوبا علاجيا جديدا قد يجعل العلاج متاحا لعدد أكبر من المرضى.