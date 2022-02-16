وزير الإعلام: عدد المصانع الوطنية في المملكة بلغ 10293 مصنعا وبصادرات تجاوزت 208 مليارات ريال

قال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، إن جولة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدول الخليج عززت العلاقات الأخوية، مشيرا إلى أن المملكة فتحت آفاق جديدة مع عدد من الدول.

وأعرب خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم، عن فخره في تحقيق المملكة المركز الثاني عالمياً في التعامل المرن مع كورونا.

وأوضح “القصبي”، أن تطبيق نظام الإثبات كان ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وبإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن المجال التقني في المملكة يشهد تقدما غير مسبوق.

وأشار إلى أن مشروع وسط جدة الذي أعلن عنه ولي العهد سيجعل جدة وجهة سياحية عالمية،مؤكدا أن السعودية أصبحت وجهة رياضية عالمية.

وأكد “القصبي”، أن الدولة تكفل حقوق المواطن بعدالة، ويحق لأي مالك عقار الاعتراض على تثمين العقار.

وعن المصانع الوطنية في المملكة، أكد أن عددها بلغ 10 آلاف و293 مصنعا وبصادرات تجاوزت 208 مليارات ريال خلال العام الماضي، وصلت إلى 188 دولة حول العالم.